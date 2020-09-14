Франция

Бразилец обвинил игрока Марселя в проявлении расизма во время матча.

В матче третьего тура Лиги 1 Марсель впервые с ноября 2011 года обыграл ПСЖ (1:0). Встреча ознаменовалась скандалом: в добавленное время были удалены с поля сразу пять игроков.

Среди удаленных оказался и Неймар, отвесивший подзатыльник защитнику Олимпика Альваро Гонсалесу. Бразилец объяснил это тем, что Альваро – расист. Испанец же выступил с заявлением, что он таковым не является.

Пари Сен-Жермен отреагировал на произошедшее, опубликовав на своем официальном сайте заявление, в котором поддержал Неймара и выступил против любого проявления расизма.

"ПСЖ решительно поддерживает Неймара, который сообщил, что подвергался расистским оскорблениям со стороны соперника. Клуб вновь заявляет, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех форм расизма во всем мире".

"Более 15 лет Клуб твердо привержен борьбе со всеми формами дискриминации вместе со своими партнерами — SOS Racisme, Licra и Sportitude".

"Пари Сен-Жермен надеется, что Дисциплинарная комиссия LFP расследует и установит факты. Наш клуб остается в распоряжении LFP для любой необходимой помощи", — сказано в заявлении ПСЖ.