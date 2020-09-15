Франция

Тем не менее, расследование продолжается.

Французский телеканал Telefoot утверждает, что проанализировал все камеры и микрофоны, которые использовались во время поединка между ПСЖ и Марселем.

Канал отмечает, что пока что они не могут подтвердить слова нападающего парижан Неймара о том, что защитник гостей Альваро Гонсалес оскорблял его на расистской почве.

"Конечно, есть оскорбления, к сожалению известные в мире футбола, в адрес матери Неймара. Жалоба Неймара на расистские высказывания, дело другое. На данный момент, мы не может стать на его сторону", — заявил журналист Тибо Ле Рол L'ÉQUIPE.

К слову, ПСЖ поддержал Неймара, а Марсель стал на сторону Гонсалеса, утверждая, что расизма не было. Также сообщалось, что бразилец, который ударил своего оппонента, может получить семиматчевую дисквалификацию.