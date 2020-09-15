Франция

После ухода Тьяго Силвы капитанская повязка перешла к другому игроку.

Многолетний капитан Пари Сен-Жермен Тьяго Силва покинул команду и перебрался в Челси, а потому французскому клубу нужно было назначить нового игрока на эту должность.

Капитанская повязка перешла к Маркиньосу, который по ходу прошлого сезона не раз выводил команду на поле.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых отметился шестью голами.

Напомним, что Пари Сен-Жермен планирует продлить контракт с Маркиньосом.