После ухода Тьяго Силвы капитанская повязка перешла к другому игроку.
Неймар и Маркиньос, getty images
15 сентября 2020, 17:59
Многолетний капитан Пари Сен-Жермен Тьяго Силва покинул команду и перебрался в Челси, а потому французскому клубу нужно было назначить нового игрока на эту должность.
Капитанская повязка перешла к Маркиньосу, который по ходу прошлого сезона не раз выводил команду на поле.
Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых отметился шестью голами.
Напомним, что Пари Сен-Жермен планирует продлить контракт с Маркиньосом.