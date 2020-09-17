Чемпиона Франции опасается проблем защитника со здоровьем.
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17 сентября 2020, 01:04
Пари Сен-Жермен решил отказаться от трансфера Самуэля Умтити, сообщает испанское издание AS.
Источник утверждает, что французский клуб обеспокоен травматичностью защитника Барселоны.
Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых".
Напомним, что сам француз не собирается уходить из Барселоны и готов бороться за место в составе.