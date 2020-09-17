Франция

Чемпиона Франции опасается проблем защитника со здоровьем.

Пари Сен-Жермен решил отказаться от трансфера Самуэля Умтити, сообщает испанское издание AS.

Источник утверждает, что французский клуб обеспокоен травматичностью защитника Барселоны.

Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, что сам француз не собирается уходить из Барселоны и готов бороться за место в составе.