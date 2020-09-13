Испания

Французский защитник видит свое будущее в футболке "сине-гранатовых".

Самуэль Умтити не хочет покидать Барселону и готов бороться за свое место в команде. Об этом сказал агент и брат футболиста Янник Умтити.

По его словам, защитник желает остаться, но, учитывая желание Барселоны, может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, что Барселона собирается задействовать французского защитника в сделке по Мемфису Депаю.