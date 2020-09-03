Каталонский клуб намерен расстаться с французом.
Самуэль Умтити, Getty Images
03 сентября 2020, 23:55
Барселона не рассчитывает на защитника Самуэля Умтити и намерена расстаться с ним в межсезонье.
Как сообщает радиостанция Cadena Ser, каталонский клуб не получал предложение по французскому центрбеку и рассматривает возможность его ухода свободных агентом. Руководство клуба таким образом хочет разгрузить зарплатную ведомость.
Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что Барселона продала полузащитника Ивана Ракитича Севилье.