Испания

Каталонский клуб намерен расстаться с французом.

Барселона не рассчитывает на защитника Самуэля Умтити и намерена расстаться с ним в межсезонье.

Как сообщает радиостанция Cadena Ser, каталонский клуб не получал предложение по французскому центрбеку и рассматривает возможность его ухода свободных агентом. Руководство клуба таким образом хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Барселона продала полузащитника Ивана Ракитича Севилье.