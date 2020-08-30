Каталонцы намерены вернуть защитника в Лион.
Самуэль Умтити, getty images
30 августа 2020, 22:53
Руководство Барселоны намерено обратиться к Лиону с предложением обменять нападающего Мемфиса Депая на защитника Самуэля Умтити, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы намерены избавиться от французского футболиста, и желают убедить его вернуться в родной клуб.
Ранее сам Депай заявлял, что сомневается в том, что проведет следующий сезон в Лионе, и готов сменить клубную прописку.
Также утверждалось, что каталонцы всеми силами нацелены найти покупателя для Умтити, так как не рассчитывают на игрока в дальнейшем.