Испания

Каталонцы намерены вернуть защитника в Лион.

Руководство Барселоны намерено обратиться к Лиону с предложением обменять нападающего Мемфиса Депая на защитника Самуэля Умтити, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы намерены избавиться от французского футболиста, и желают убедить его вернуться в родной клуб.

Ранее сам Депай заявлял, что сомневается в том, что проведет следующий сезон в Лионе, и готов сменить клубную прописку.

Также утверждалось, что каталонцы всеми силами нацелены найти покупателя для Умтити, так как не рассчитывают на игрока в дальнейшем.