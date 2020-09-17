Франция

Левый защитник ПСЖ пропустит весомую часть этого сезона.

Защитник ПСЖ Хуан Бернат получил серьезную травму в матче чемпионата Франции против Метца (1:0). У испанца диагностировали изолированный разрыв крестообразных связок левого колена, сообщил официальный сайт клуба.

Дальнейшие подробности о состоянии здоровья испанца будут сообщены в ближайшие несколько дней. Обычно после подобных травм на восстановление нужно 6-8 месяцев.

В ближайшее время Томасу Тухелю придется обходиться не только без травмированных Берната и Тило Керера, но и без дисквалифицированных Неймара, Левена Кюрзава и Леандро Паредеса. Марко Верратти недавно приступил к тренировкам по индивидуальной программе.