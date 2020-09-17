Франция

Бразилец получил трехматчевую дисквалификацию.

Матч третьего тура Лиги 1 между ПСЖ и Марселем (0:1) завершился дракой и удалением пяти игроков.

Контрольно-дисциплинарный комитет французской лиги рассмотрел эпизод с участием футболистов обеих команд и определил сроки дисквалификации для них.

Наиболее продолжительная дисквалификации ожидает защитника ПСЖ Левена Кюрзава, который пропустит шесть матчей. Трехматчевые дисквалификации получили игроки парижан Неймар и Леандро Паредес, а также защитник Марселя Жордан Амави. Один матч пропустит форвард провансальцев Дарио Бенедетто.

Что касается Анхеля Ди Марии и Альваро Гонсалеса, то по ним продолжается расследование и решение будет вынесено позже.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в гомофобных высказываниях в матче с Марселем.