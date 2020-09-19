Франция

Юлиан Поллерсбек продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Немецкий голкипер Юлиан Поллерсбек перешел из Гамбурга в Лион, сообщил официальный сайт "ткачей". Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Лион заплатил за Юлиана 250 тысяч евро. Еще 300 тысяч прописаны в виде бонусов. Кроме того, Гамбург получит 15% в случае перепродажи вратаря.

Поллерсбек начинал карьеру в Кайзерслаутерне в 2016 году, а сезон спустя перешел в Гамбург. За "динозавров" он провел 10 матчей в Первой Бундеслиге и еще 37 – во Второй.

26-летний Поллерсбек стал четвертым немцем в истории Лиона после Курта Линдера (сезон-1962/63), Томаса Ремарка (1986/87) и Томаса Пфаннкуха (1991/92).

Есть у "ткачей" и потери: клуб продал вингера команды Бертрана Траоре в Астон Виллу. А вот капитан команды взял освободившийся после ухода Траоре 10-й номер – скорее всего, он останется в клубе.