Астон Вилла подписала Бертрана Траоре

Вилланы усилили атакующую линию игроком Лиона.
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19 сентября 2020, 12:28
Астон Вилла подписала контракт с Бертраном Траоре, сообщает официальный сайт английского клуба.
Подробности трансфера неизвестны. Отметим, что футболист уже имеет опыт выступлений в АПЛ за Челси.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 35 поединков в футболке Лиона, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании полузащитника Вердера Милота Рашицы.