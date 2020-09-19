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    19 сентября 2020, 12:28

    Астон Вилла подписала Бертрана Траоре

    Вилланы усилили атакующую линию игроком Лиона.

    фото getty images
    фото getty images 19 сентября 2020, 12:28

    Астон Вилла подписала контракт с Бертраном Траоре, сообщает официальный сайт английского клуба.

    Подробности трансфера неизвестны. Отметим, что футболист уже имеет опыт выступлений в АПЛ за Челси.

    В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 35 поединков в футболке Лиона, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

    Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании полузащитника Вердера Милота Рашицы.

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