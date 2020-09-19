Астон Вилла подписала Бертрана Траоре

Англия

Вилланы усилили атакующую линию игроком Лиона.

Астон Вилла подписала контракт с Бертраном Траоре, сообщает официальный сайт английского клуба.

Подробности трансфера неизвестны. Отметим, что футболист уже имеет опыт выступлений в АПЛ за Челси.

⚡ 𝗕 𝗘 𝗥 𝗧 𝗥 𝗔 𝗡 𝗗 𝗧 𝗥 𝗔 𝗢 𝗥 𝗘 ⚡



Happy Saturday. 🤩#TraoréAnnounced pic.twitter.com/fV4KAkLusI — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 19, 2020