Доминик Ливакович может стать самым дорогим хорватским вратарем в истории.
Доминик Ливакович, Getty Images
22 сентября 2020, 09:30
Голкипер загребского Динамо Доминик Ливакович может в текущее трансферное окно стать игроком Ренна, который находится в поисках замены для уходящего в Челси Эдуара Менди.
Как сообщает Sportske Novosti, французский клуб планирует в ближайшие несколько дней сделать предложение по 25-летнему хорвату.
Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако между Динамо и Ливаковичем якобы существует договоренность, что его готовы отпустить за 10 миллионов евро.
Если Ренн сможет удовлетворить финансовые запросы загребского клуба, то Ливакович станет самым дорогим хорватским вратарем в истории.