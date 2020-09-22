Франция

Доминик Ливакович может стать самым дорогим хорватским вратарем в истории.

Голкипер загребского Динамо Доминик Ливакович может в текущее трансферное окно стать игроком Ренна, который находится в поисках замены для уходящего в Челси ​Эдуара Менди.

Как сообщает Sportske Novosti, французский клуб планирует в ближайшие несколько дней сделать предложение по 25-летнему хорвату.

Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако между Динамо и Ливаковичем якобы существует договоренность, что его готовы отпустить за 10 миллионов евро.

Если Ренн сможет удовлетворить финансовые запросы загребского клуба, то Ливакович станет самым дорогим хорватским вратарем в истории.