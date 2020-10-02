Франция

Интер не намерен отпускать датского хавбека.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен попал в сферу интересов Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, спортивный директор парижского гранда Леонардо связался с агентом 28-летнего датчанина, чтобы обсудить возможность перехода в текущее трансферное окно.

О желании Эриксена сменить клубную прописку ничего не сообщается, однако Интер не желает расставаться с футболистом, который только прошлой зимой переехал в Италию из лондонского Тоттенхэма.

При этом, ранее появлялась информация, что главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте больше не рассчитывает на Кристиана Эриксена и готов отпустить его.