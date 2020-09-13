Тренера не устраивает работоспособность датчанина.
Кристиан Эриксен, getty images
13 сентября 2020, 10:29
Антонио Конте не рассчитывает на Кристиана Эриксена и готов отпустить его, сообщает Calciomercato.
Тренер не видит датского полузащитника ключевым исполнителем. Конте не хватает работоспособности Эриксена.
Итальянец жаждет подписания Нголо Канте, а потому, помимо Эриксена, готов расстаться еще и с Брозовичем.
Тем не менее, на датчанина пока что нет претендентов.
Напомним, что ранее Тоттенхэм хотел вернуть Эриксена, но получил отказ.