Парижане хотят заполучить хавбека.
Деле Алли, getty images
03 октября 2020, 15:30
Руководство ПСЖ намерено начать новый раунд переговоров с Тоттенхэмом об аренде полузащитника Деле Алли, сообщает The Telegraph.
По данным источника, "шпоры" уже ранее отказались от предложения парижан в размере трех миллионов евро за годичную аренду.
Деле Алли в прошлом сезоне провел 38 поединков в футболке Тоттенхэма, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.
Отмечается, что футболист может покинуть лондонцев, так как имеет конфликт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.