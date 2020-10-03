Франция

Парижане хотят заполучить хавбека.

Руководство ПСЖ намерено начать новый раунд переговоров с Тоттенхэмом об аренде полузащитника Деле Алли, сообщает The Telegraph.

По данным источника, "шпоры" уже ранее отказались от предложения парижан в размере трех миллионов евро за годичную аренду.

Деле Алли в прошлом сезоне провел 38 поединков в футболке Тоттенхэма, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

Отмечается, что футболист может покинуть лондонцев, так как имеет конфликт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.