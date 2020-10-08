Франция

Томасу Тухелю все-таки пришлось вернуть ненужного ему футболиста в первую команду.

Хесе остался в ПСЖ и сможет еще сыграть в чемпионате Франции — сообщает Marca.

ПСЖ пытался избавиться от переведенного в резервную команду испанца во время недавнего трансферного окна, но это ему не удалось.

Учитывая сложную кадровую ситуацию и неизвестность с возможной вспышкой коронавируса, Томас Тухель включил Хесе в заявку на внутренние турниры, но не на Лигу чемпионов.

На сезон-2020/21 Хесе получил 35-й номер — один из тех, которые в ПСЖ традиционно выдают выпускникам академии, еще не успевших зарекомендовать себя во взрослом футболе.

Нынешний контракт Хесе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2021 года.

Хесе выступал за Реал (94 матча во всех турнирах, 18 голов) и ПСЖ (17, 2), а также в аренде за Лас-Пальмас (16, 3), Сток Сити (13, 1), Бетис (18, 2) и Спортинг Л (17, 1).