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Немного не хватило для попадания в тройку финалистов Томасу Тухелю и Джан Пьеро Гасперини.

Зинедин Зидан - Хосепу Гвардиоле: "Не очень-то и хотелось", Getty Images

Зинедин Зидан - Хосепу Гвардиоле: "Не очень-то и хотелось", Getty Images

Подводя итоги сезона-2019/20, УЕФА определился с тройкой претендентов на звание лучшего тренера мужской команды — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

По результатам голосования в финал вышли Ханси Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг).

Места с 4-го по 10-е распределились следующим образом:

4. Томас Тухель (ПСЖ) — 76 голосов

5. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) — 68

6. Хулен Лопетеги (Севилья) — 57

7. Руди Гарсия (Лион) — 32

8. Зинедин Зидан (Реал) — 25

9. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 11

10. Антонио Конте (Интер) — 9.

В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.

Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.