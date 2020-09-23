Немного не хватило для попадания в тройку финалистов Томасу Тухелю и Джан Пьеро Гасперини.
Зинедин Зидан - Хосепу Гвардиоле: "Не очень-то и хотелось", Getty Images
23 сентября 2020, 16:55
Подводя итоги сезона-2019/20, УЕФА определился с тройкой претендентов на звание лучшего тренера мужской команды — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.
По результатам голосования в финал вышли Ханси Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг).
Места с 4-го по 10-е распределились следующим образом:
4. Томас Тухель (ПСЖ) — 76 голосов
5. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) — 68
6. Хулен Лопетеги (Севилья) — 57
7. Руди Гарсия (Лион) — 32
8. Зинедин Зидан (Реал) — 25
9. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 11
10. Антонио Конте (Интер) — 9.
В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.
Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.