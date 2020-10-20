Франция

Договор француза с клубом истекает в конце следующего сезона.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пока что не хочет подписывать новый контракт с клубом, сообщает Le Parisien. Он опасается, что в таком случае не сможет сменить клуб в будущем.

СМИ утверждают, что будущим летом мадридский Реал может попытаться приобрести Килиана по сниженной стоимости за год до окончания контракта. "Сливочные" уже проделали так в случае с хавбеком Челси Эденом Азаром.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 год. Тогда он перебрался в Париж из Монако изначально на правах аренды, а затем был выкуплен. В сумме парижане заплатили за Килиана 180 млн евро, что сделало его вторым самым дорогим игроком мира после Неймара (222 млн).

Сегодня Килиан постарается помочь ПСЖ обыграть Манчестер Юнайтед в стартовом туре Лиги чемпионов. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 22:00.