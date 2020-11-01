Тренер рассказал о вынужденной замене в игре против Нанта.
Томас Тухель, getty images
01 ноября 2020, 07:52
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о травме, полученной Килианом Мбаппе в игре против Нанта (3:0).
"Я думаю, что с Мбаппе получил не в травму, а небольшие осложнения из-за физической усталости. То же самое и с Кином. Он получил много ударов за поединок, что было болезненно. для него Он хотел продолжить, но я сказал "нет".
"Сейчас не время слишком рисковать. Я очень надеюсь, что у нас не будет новых травмированных игроков", — сказал Тухель Canal +.
Ранее немецкий специалист заявил, что тяжелый график сильно вредит всем футболистам.