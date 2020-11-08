Франция

Главный тренер действующих чемпионов Франции рассказал об уверенной победе над Ренном, которая стоила ПСЖ очередных кадровых потерь (3:0).

Центральным матчем десятого тура французской Лиги 1 по праву считалось противостояние между Пари Сен-Жермен и Ренном, в котором действующий чемпион страны успешно защитил лидерскую позицию в турнирной таблице от посягательств прямого конкурента (3:0).

Однако, неприятный осадок после данной у "красно-синих" все-таки остался. Полузащитник Идрисса Гуйе и защитник Тило Керер покинули пределы поля еще по ходу первого тайма в результате полученных повреждений. Для ПСЖ, у которого перед игрой против Ренна отсутствовало сразу восемь ключевых футболистов, подобные кадровые потери несли серьезный характер. Об этом, и не только, в своем послематчевом интервью сообщил немецкий наставник парижан Томас Тухель, а его слова приводит издание L'Équipe.

"Я очень доволен результатом и очень горжусь своей командой. Найти стартовый состав было очень сложно, — посетовал на кадровые проблемы главный тренер, — у того же Эрреры было повреждение, но он сыграл просто превосходно. Другая ситуация — Паредес, который на фоне восстановления после травмы сыграл весь поединок. Мы проявили менталитет, солидарность, коллективные усилия. Для нас это большая победа".

"Флоренци (был заменен в перерыве) не травмирован — он устал. Кин получил много ударов по ногам по ходу игры, но я надеюсь, что с ним все в порядке. У Гуйе проблемы с бедром, а у Керера — повреждение паха, следовательно, все очень серьезно", — сообщил последнюю информацию о состоянии своих подопечных немецкий специалист.

"Меня беспокоит эта ситуация. Я не знаю, когда вернутся мои игроки. Это очень и очень сложно. Дракслер, Верратти, Икарди — они планируют возобновить занятия через неделю. Мы уже играем с Паредесом, хотя он провел с командой всего две тренировки. Мы находимся в очень ограниченных рамках, в результате чего вынуждены использовать игроков до их полного восстановления".

По ходу прошлого сезона, у ПСЖ было около тридцати мышечных травм. Данная тенденция перешла и в новый футбольный год, который также сопровождается ограничениями из-за COVID-19. Тухель так видит эту ситуацию: "Мы сыграли 8 матчей за 22 дня, и при этом не тренируемся. Мы только восстанавливаемся, а когда мы играем в 9 вечера, у нас и вовсе нет времени на восстановление. Мы играем в пятницу в Монако (после международной паузы — ред.), но некоторые наши игроки прилетают в четверг или среду после двух-трех матчей в отборе за свои сборные. Вот и все объяснение".

Посреди недели, во время неудачного выезда в Лейпциг в рамках Лиги чемпионов УЕФА (1:2), Томас Тухель использовал номинально центрального защитника Маркиньоса в качестве полузащитника. В матче Лиги 1 от такой тактики тренер отказался, объяснив свое решение следующим образом: "У нас есть решение на каждую игру. Данило не был готов. Кимпембе травмирован. Диалло должен был играть слева. У меня было два решения с Тило и Марки. Я выбрал Маркиньоса по двум причинам: чтобы дать Абду немного опыта ним в паре, а также чтобы сыграть с Тило на фланге, потому что нам нужен был задающий ритм игрок. Марки много отдал против Лейпцига. Он сердце и душа этой команды".

Последним вопросом к главному тренеру ПСЖ стали текущие кондиции нападающего Мойзе Кина: "У него большое сердце, он старается. Он делает то, что нужно. Я бы не хотел сейчас выступать против него в защите — против него действительно сложно играть", — похвалил своего подопечного Тухель.