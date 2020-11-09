Франция

Немецкий специалист может лишиться работы.

Руководство ПСЖ рассмотрит вариант с увольнением главного тренера команды Томаса Тухеля до конца года, утверждает TF1.

По данным источника, совет директоров соберется в перерыве на матчи сборные и решит судьбу тренера.

Отмечается, что в клубе недовольны двумя поражениями на групповом этапе Лиги чемпионов, что ставит под сомнения выход парижан в плей-офф турнира. Кроме того, Тухель сохраняет поддержку среди футболистов команды, что может помочь ему сохранить работу.

Ранее сам немецкий специалист прокомментировал информацию о вероятной скорой отставке.