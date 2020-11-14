Франция

Форвард готов подольше оставаться в Париже.

Нападающий ПСЖ готов при определенных условиях принять предложение клуба продлить действующий контракт, сообщает AS.

По данным источника, французский футболист готов подписать новое соглашение при условии, что клуб включит фиксированную сумму отступных.

Отмечается, что ранее Мбаппе уже отклонил три предложения парижан о продлении сделки, и рассматривает вариант с вероятным трансфером будущим летом.

Ранее сообщалось, что нападающий Неймар также соглашен заключить новый контракт, если клуб сохранит текущие финансовые условия игрока.