Франция

Парижский гранд следит за защитником Баварии.

Французский ПСЖ может подписать футболиста мюнхенской Баварии Давида Алабу, сообщает Sport es.

После появления информации о том, что 28-летний австриец не будет подписывать новый контракт с чемпионом Германии, большой интерес к игроку стали проявлять мадридский Реал и туринский Ювентус, однако теперь к борьбе за Алабу присоединился и ПСЖ.

По информации источника, парижане имеют большие шансы на подписание Алабы, чем мадридский Реал, поскольку французский клуб готов удовлетворить требования игрока по зарплате, в то время как предложение "сливочных" не устраивает футболиста.

К тому же, Реал рассматривал возможность трансфера Алабы исключительно в случае ухода из команды Серхио Рамоса, но согласовать новый контракт с испанским защитником все же удалось.

В текущем сезоне Давид Алаба провел в составе Баварии 10 игр, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.