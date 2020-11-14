Италия

Австрийский защитник может переехать в чемпионат Италии.

Ювентус обходит конкурентов в гонке за Давидом Алабой, сообщает Tuttosport.

Контракт австрийского защитника с Баварией подходит к концу летом 2021 года, а потому немецкий клуб рискует отпустить игрока свободным агентом.

На счету игрока уже 396 матчей за мюнхенскую команду с момента подписания контракта в конце июня 2011 года, в которых австриец забил 32 гола и отдал 49 результативных передач.

Напомним, что Алаба недоволен процессом переговоров о продлении контракта с Баварией.