Австрийский защитник может переехать в чемпионат Италии.
Ювентус обходит конкурентов в гонке за Давидом Алабой, сообщает Tuttosport.
Контракт австрийского защитника с Баварией подходит к концу летом 2021 года, а потому немецкий клуб рискует отпустить игрока свободным агентом.
На счету игрока уже 396 матчей за мюнхенскую команду с момента подписания контракта в конце июня 2011 года, в которых австриец забил 32 гола и отдал 49 результативных передач.
Напомним, что Алаба недоволен процессом переговоров о продлении контракта с Баварией.