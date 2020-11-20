Франция

Голы француза в матче против Монако помогли ему выйти на пятую строчку в рейтинге бомбардиров клуба.

Футболист ПСЖ Киллиан Мбаппе забил два мяча в поединке 11-го тура Лиги 1 против Монако, став таким образом пятым бомбардиром парижской команды в истории, сообщает Stats Foot в своем Twitter.

Сегодняшний второй мяч молодого французского нападающего в ворота Монако стал для него 99-м голом забитым в футболке ПСЖ.

Такой показатель результативности вывел Мбаппе на пятое место среди бомбардиров клуба за всю его историю.

До повторения достижения следующего конкурента, Доминика Рошто, Мбаппе осталось забить всего один гол. Также молодого француза опережают Педру Паулета, забивший 109 голов, Златан Ибрагимович, отличившийся за парижан 156 раз, и Эдинсон Кавани, который сумел забить за ПСЖ 200 голов.

Текстовая онлайн-трансляция поединка Монако – ПСЖ доступна на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ при условии вероятности ухода за клаусулу.