Франция

Главный тренер "монегасков" дал комментарий после матча.

Нико Ковач рассказал о своих словах в перерыве матча против ПСЖ, которые вдохновили его подопечных на сумасшедший камбэк.

"В перерыве я сказал игрокам, что мы сыграли плохо, что это не Монако. Я сказал им, что все возможно, что мы сможем обыграть ПСЖ, если будем настоящей командой. Я доволен реакцией. Если мы играем быстро, если мы играем в одно касание, мы можем победить, они же люди.

Фолланд? Я не удивлен. Я знал, что он может нам принести результат. Я знал, что это только вопрос времени. Это новая среда, новый клуб. Мы видим его на иной позиции, он играет ближе к воротам. Изменения в перерыве, Кайо и Фабрегас многое нам дали", — приводит слова Ковача L`Equipe.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Монако — ПСЖ.