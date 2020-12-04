Клуб не стал мириться с нынешний положением дел.
Патрик Виейра, getty images
04 декабря 2020, 15:21
Официальный сайт Ниццы сообщает, что главный тренер команды Патрик Виейра отправлен в отставку.
Напомним, французский специалист возглавит команду в 2018 году, а в прошлом сезоне финишировал на пятом месте, обеспечив клубу еврокубки.
В текущем розыгрыше Лиги 1 Ницца занимает 11-е место после 11 туров, а также идет на третьем месте в группе Лиги Европы, потеряв шансы пробиться в следующий этап турнира. Всего команда проиграла уже пять матчей кряду во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что ультрас клуба намеревались сорвать матч Лиги Европы против Байера из-за недовольства работой тренера.