Франция

Клуб не стал мириться с нынешний положением дел.

Официальный сайт Ниццы сообщает, что главный тренер команды Патрик Виейра отправлен в отставку.

Напомним, французский специалист возглавит команду в 2018 году, а в прошлом сезоне финишировал на пятом месте, обеспечив клубу еврокубки.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Ницца занимает 11-е место после 11 туров, а также идет на третьем месте в группе Лиги Европы, потеряв шансы пробиться в следующий этап турнира. Всего команда проиграла уже пять матчей кряду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ультрас клуба намеревались сорвать матч Лиги Европы против Байера из-за недовольства работой тренера.