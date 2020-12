В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы французская Ницца с минимальным преимуществом проиграла немецкому Байеру (2:3).

Еще до начала поединка произошел неприятный инцидент. Ультрас французского клуба всячески пытались сорвать игру, не пуская автобус команды в подтрибунное помещение. Фанаты недовольны отношением к делу футболистов и главного тренера Патрика Виейра.

OGC Nice ultras blocking the team bus from departing ahead of the game vs Bayer Leverkusen — they are unhappy with the team’s performances & Patrick Vieira. Bus eventually got to the stadium safely. pic.twitter.com/31fsbJJ3iX