В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы французская Ницца с минимальным преимуществом проиграла немецкому Байеру (2:3).

Еще до начала поединка произошел неприятный инцидент. Ультрас французского клуба всячески пытались сорвать игру, не пуская автобус команды в подтрибунное помещение. Фанаты недовольны отношением к делу футболистов и главного тренера Патрика Виейра.

Несмотря на акцию протеста автобус все же сумел добраться до стадиона.

Ницца в текущем розыгрыше французской Лиги 1 занимает 11-е место с 17-ю очками в своем активе. В группе Лиги Европы команда идет на третьей строчке (3 очка).

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