Лига Европы

Болельщики недовольны положением дел в клубе.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы французская Ницца с минимальным преимуществом проиграла немецкому Байеру (2:3).

Еще до начала поединка произошел неприятный инцидент. Ультрас французского клуба всячески пытались сорвать игру, не пуская автобус команды в подтрибунное помещение. Фанаты недовольны отношением к делу футболистов и главного тренера Патрика Виейра.

OGC Nice ultras blocking the team bus from departing ahead of the game vs Bayer Leverkusen — they are unhappy with the team’s performances & Patrick Vieira. Bus eventually got to the stadium safely. pic.twitter.com/31fsbJJ3iX — Get French Football News (@GFFN) December 3, 2020

Несмотря на акцию протеста автобус все же сумел добраться до стадиона.

Ницца в текущем розыгрыше французской Лиги 1 занимает 11-е место с 17-ю очками в своем активе. В группе Лиги Европы команда идет на третьей строчке (3 очка).

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