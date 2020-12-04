Болельщики недовольны положением дел в клубе.
Фанаты Ниццы, Getty Images
04 декабря 2020, 08:47
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы французская Ницца с минимальным преимуществом проиграла немецкому Байеру (2:3).
Еще до начала поединка произошел неприятный инцидент. Ультрас французского клуба всячески пытались сорвать игру, не пуская автобус команды в подтрибунное помещение. Фанаты недовольны отношением к делу футболистов и главного тренера Патрика Виейра.
Несмотря на акцию протеста автобус все же сумел добраться до стадиона.
Ницца в текущем розыгрыше французской Лиги 1 занимает 11-е место с 17-ю очками в своем активе. В группе Лиги Европы команда идет на третьей строчке (3 очка).
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