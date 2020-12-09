Франция

Бразилец не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

После разгромной победы над Башакшехиром в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, нападающий Неймар высказался о своем будущем в Пари Сен-Жермен.

"Я очень счастлив здесь, в Париже. Счастлив выступать за этот клуб со своими партнерами по команде. Я не хочу никуда уходить из ПСЖ!"

"У нас хорошая атмосфера внутри команды, поэтому посмотрим, что произойдет в будущем", — заявил Неймар в эфире телеканала RMC Sport.

В текущем сезоне Неймар провел 11 поединков в футболке парижан во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, ранее бразильский вингер заявлял о желании вновь сыграть за одну команду с Лионелем Месси, которого пресса связывала с возможным переходом в Пари Сен-Жермен.