Франция

Хавбек рассказал о ситуации вокруг звезд.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что часто общается с лидерами команды Неймаром и Мбаппе о том, чтобы они продлили контракт.

"Каждый день я прошу Неймара и Мбаппе остаться. Иногда я говорю Килиану: "Ты уже подписал новый контракт?

Я не думаю, что пройдет много времени, прежде чем они придут к соглашению, потому что им обоим здесь хорошо. Неймар и Мбаппе входят в одну из лучших команд мира. По правде говоря, я не думаю, что есть лучшая команда, чем ПСЖ. Мы можем написать историю, выиграв Лигу чемпионов", — сказал Верратти TF1.

Ранее сообщалось, что Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ, требуя трансфер Месси.