Франция

Нападающий хочет играть вместе аргентинцем в одной команде.

Пари Сен-Жермен уже начал переговоры с Неймаром о продлении контракта после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, как сообщает Le Parisien, бразильский нападающий не торопится продлевать контракт, требуя от клуба гарантий конкурентоспособности команды.

Неймар хочет видеть в футболке парижан своего друга — Лионеля Месси, который уже не раз хотел покинуть Барселону.

Текущее соглашение бразильца с французским клубом действительно до лета 2022-го года.

Напомним, что ранее Неймар рассказал о том, чего он больше всего хочет.