Нападающий хочет играть вместе аргентинцем в одной команде.
Неймар, getty images
10 декабря 2020, 21:27
Пари Сен-Жермен уже начал переговоры с Неймаром о продлении контракта после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тем не менее, как сообщает Le Parisien, бразильский нападающий не торопится продлевать контракт, требуя от клуба гарантий конкурентоспособности команды.
Неймар хочет видеть в футболке парижан своего друга — Лионеля Месси, который уже не раз хотел покинуть Барселону.
Текущее соглашение бразильца с французским клубом действительно до лета 2022-го года.
Напомним, что ранее Неймар рассказал о том, чего он больше всего хочет.