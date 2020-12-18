Франция

Нынешнее соглашение немецкого специалиста с парижским грандом рассчитано до лета 2021.

Руководство ПСЖ не будет предлагать главному тренеру первой команды Томасу Тухелю новый контракт, несмотря на то, что действующий истекает уже летом 2021 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боссы парижского гранда хотят сменить тренерский штаб и рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, поскольку сомневаются в уровне необходимых знаний у Тухеля для этой должности.

В руководстве ПСЖ недовольны, что нынешняя игра команды полностью зависит от Неймара и Килиана Мбаппе, поэтому и они начали планировать перемены в тренерском штабе.

Ранее сообщалось, что и сам Томас Тухель не намерен оставаться в Пари Сен-Жермен и продлевать контракт, даже если ему его предложат.

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