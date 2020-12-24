Франция

Немецкий тренер уже думает о будущем месте работы.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель, который, по информации авторитетных СМИ, был уволен со своей должности, определился с дальнейшей целью, утверждает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, немецкий специалист намерен трудоустроится в английской Премьер-лиге. Отмечается, что тренер активно наблюдает за ситуацией в Арсенале и Манчестер Юнайтед.

К слову, несмотря на многочисленные сообщения СМИ, официально ПСЖ все еще не объявил об отставке менеджера.

Ранее сообщалось, что следующий тренером парижан станет экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.