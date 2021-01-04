Форварду осталось всего семь голов до рекорда.
Оливье Жиру, Getty Images
04 января 2021, 16:44
Нападающий лондонского Челси Оливье Жиру признался, что готов побить рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции.
"Не ставлю себе ограничений и считаю, что могу побить рекорд Тьерри Анри.
Я играю до сих пор, чтобы оставить свой след в истории футбола", — сказал Жиру в интервью France Football.
Отметим, что у Жиру на данный момент 44 мяча за свою сборную в 105 играх. Что касается Анри, то он забил 51 гол в 123 матчах.
Отметим, что Жиру до конца текущего сезона останется в Челси, а летом может сменить клуб.
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