Франция

Форварду осталось всего семь голов до рекорда.

Нападающий лондонского Челси Оливье Жиру признался, что готов побить рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции.

"Не ставлю себе ограничений и считаю, что могу побить рекорд Тьерри Анри.

Я играю до сих пор, чтобы оставить свой след в истории футбола", — сказал Жиру в интервью France Football.

Отметим, что у Жиру на данный момент 44 мяча за свою сборную в 105 играх. Что касается Анри, то он забил 51 гол в 123 матчах.

Отметим, что Жиру до конца текущего сезона останется в Челси, а летом может сменить клуб.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.