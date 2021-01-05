Нидерланды. Новость

Датский хавбек может вернуться в клуб из Амстердама.

Центральный полузащитник Кристиан Эриксен твердо решил покинуть Интер в зимнее трансферное окно, однако будущее место продолжения его карьеры по-прежнему остается неизвестным.

Как сообщает VoetbalZone со ссылкой на Sky Italia, директор Аякса Марк Овермарс связался с ближайшим окружением 28-летнего датчанина, однако прямых переговоров о трансфере амстердамский клуб не вел.

Стоит отметить, что Эриксен выступал за Аякс в период с 2010 по 2013 год, прежде чем подписать контракт с Тоттенхэмом.

Ранее сообщалось, что датский полузащитник может вернуться в стан "шпор" на правах арендного соглашения, однако Интер на данном этапе никаких официальных предложений по Эриксену не получал.