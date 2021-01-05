Претенденты на датчанина пока что не активизировались.
Кристиан Эриксен, getty images
05 января 2021, 01:51
Интер не получал предложений по полузащитнику Кристиану Эриксену, сообщает InterNews со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.
Полузащитник не получает игровую практику под руководством Антонио Конте и желает покинуть клуб уже в это трансферное окно.
Напомним, что Пари Сен-Жермен планировал обменять Кристиана Эриксена на Паредеса.
Датский полузащитник играл под руководством Почеттино в Тоттенхэме в течение шести сезонов, проведя 255 поединков.
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