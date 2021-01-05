Италия

Претенденты на датчанина пока что не активизировались.

Интер не получал предложений по полузащитнику Кристиану Эриксену, сообщает InterNews со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.

Полузащитник не получает игровую практику под руководством Антонио Конте и желает покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Напомним, что Пари Сен-Жермен планировал обменять Кристиана Эриксена на Паредеса.

Датский полузащитник играл под руководством Почеттино в Тоттенхэме в течение шести сезонов, проведя 255 поединков.

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