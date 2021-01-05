Интер не получал предложений по полузащитнику Кристиану Эриксену, сообщает InterNews со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.

Полузащитник не получает игровую практику под руководством Антонио Конте и желает покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Напомним, что Пари Сен-Жермен планировал обменять Кристиана Эриксена на Паредеса.

Датский полузащитник играл под руководством Почеттино в Тоттенхэме в течение шести сезонов, проведя 255 поединков. 

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.