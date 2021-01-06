Франция

Наставник французского гранда поделился мнением и своей команде.

Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о травмированном Неймаре и планах на игроков клуба.

"Когда Неймар вернется в строй команды, мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом.

Мне не очень нравится говорить о схемах. Мы хотим работать над игрой, над зрелищностью – чтобы все игроки, не только Неймар, проявили себя наилучшим образом.

Все игроки ПСЖ — лидеры. Лидерские качества можно выражать по-разному. Чем больше лидеров будет в команде, не важно, в раздевалке или на поле, тем будет лучше для клуба», – цитирует Почеттино L`Equipe.

Ранее Почеттино прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ полузащитника Интера Кристиана Эриксена.