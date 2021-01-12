Франция

Футболист в ближайшее время покинет Англию.

Французский Лион подпишет форварда английского Лестера Ислама Слимани. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, 32-летний нападающий перейдет во французский клуб в ближайшее время. Он уже находится на базе Лиона и проходит медицинское обследование.

Также сообщается, что именно алжирец станет заменой форварду Муссы Дембеле, который находится в шаге от перехода в мадридский Атлетико.

В минувшем сезоне Слимани выступал за Монако на правах аренды. На его счету девять голов и восемь ассистов в 18 играх за "монегасков".

Ранее сообщалось, что Лион получит за Муссу Дембеле 35 миллионов евро.

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