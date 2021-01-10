Испания

Атлетико арендует Муссу Дембеле с правом выкупа.

Мусса Дембеле будет выступать за Атлетико на правах аренды до конца сезона-2020/21 — сообщает AS.

Летом 2021 года, если "матрасники" решат оставить форварда Лиона, им придется заплатить французскому клубу 35 миллионов евро.

Атлетико считает Дембеле идеальной заменой для покинувшего команду Диего Косты.

Ранее переход Дембеле в Атлетико подтвердил спортивный директор Лиона Жуниньо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.