Италия

Итальянский игрок перестал попадать в стартовый состав при Андреа Пирло.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, итальянский полузащитник туринского Ювентуса Федерико Бернардески может покинуть стан действующего чемпиона Италии уже во время зимней трансферной кампании.

В возможности подписания футболиста, действующий контракт которого с "зебрами" подходит к концу летом 2022 года, заинтересованы берлинская Герта и французский Лион.

В текущем сезоне Федерико выходил на поле в составе своей команды в 15 поединках (393 минуты), лишь дважды в рамках Серии А попав в стартовый состав.

Портал Transfermarkt оценил футболиста в 20 млн евро, однако от момента пиковой величины в 45 млн евро, по состоянию на октябрь 2018 года, данная сумма только уменьшается.

Ближайший матч туринского Ювентуса, в котором может принять участие Бернардески, состоится 3 января 2021 года, когда "зебры" будут принимать фриульский Удинезе.