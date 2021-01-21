Поляк вскоре переедет во Францию.
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21 января 2021, 10:59
Руководство Марселя достигло соглашения с Наполи о переходе нападающего Аркадиуша Милика, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, польский футболист переберется в стан французов на правах аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа.
Отмечается, что Марсель заплатит за нападающего 8,5 миллионов евро, а также пять миллионов в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что долгое время на форварда также претендовал мадридский Атлетико.