Франция

Поляк вскоре переедет во Францию.

Руководство Марселя достигло соглашения с Наполи о переходе нападающего Аркадиуша Милика, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, польский футболист переберется в стан французов на правах аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа.

Отмечается, что Марсель заплатит за нападающего 8,5 миллионов евро, а также пять миллионов в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что долгое время на форварда также претендовал мадридский Атлетико.