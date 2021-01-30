Франция

Хавбек Хеккена не продолжит свою карьеру во французском чемпионате.

Полузащитник Хеккена Далехо Ирандуст не станет игроком Тулузы в зимнее трансферное окно, сообщает RTV Noord.

По информации источника, трансфер 22-летнего шведа сорвался после того, как во время медицинского осмотра обнаружили повреждение бедра и ему предстоит операция.

Ранее футболист, которым интересовалось киевское Динамо, выбрал французский клуб. Помимо них, на игрока также претендует Гронинген.

В прошедшем сезоне Ирандуст провел 23 поединка, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.