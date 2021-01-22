Германия

Хавбек присоединится к немецкому клубу по окончании текущего сезона.

Менхенгладбахская Боруссия на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Тулузы Куадио Коне.

Сообщается, что текущий сезон хавбек доиграет во французском клубе на правах аренды, а летом присоединится к Боруссии М.

Контракт 19-летнего Коне с немецким клубом рассчитан до 2025-го года. При этом в соглашении есть опция продления на один сезон.

Сегодня, 22 января, Боруссия М сыграет с дортмундской Боруссией в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию букмекерские котировки на данную встречу.