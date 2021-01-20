Испания

Главный тренер Барселоны ответил на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо об интересе к Лионелю Месси.

Рональд Куман считает нормальным, что сильные клубы интересуются сильными футболистами.

"Если меня спросить, интересны ли мне Неймар или Мбаппе, конечно ни я, никто другой от них не откажется, — цитирует тренера Барселоны Marca. – Поэтому не вижу ничего странного в том, что ПСЖ интересуется Месси".

"Влияет ли подобный интерес на самого Лео? Я ничего подобного не замечал. Он точно так же упорно тренируется старается во время игр, как и раньше. И первая красная карточка за Барселону не показатель чего-то из ряда вон выходящего. Просто мы все, как и всегда, стремились к победе".

К слову, Леонардо заявил, что ПСЖ не будет упрашивать Неймара и Мбаппе остаться.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании.

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