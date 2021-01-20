Больше всего в составе представителей мюнхенской Баварии.
Роберт Левандовски, Getty Images
20 января 2021, 13:54
Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную 2020-го года. Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков.
Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);
Защитники: Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария);
Полузащитники: Тиаго Алькантара (Бавария / Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Неймар (ПСЖ);
Ранее УЕФА объявлял имена 50 претендентов на попадание в команду года.