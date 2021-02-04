Франция

Французский клуб срочно нуждается в новом наставнике.

Скандальное увольнение Андре Вилаш-Боаша с поста главного тренера французского Марселя создало необходимость провансальскому клубу срочно искать нового наставника для основной команды в разгар кризиса достижения результатов.

Приоритетным вариантом для французского клуба является аргентинский специалист Хорхе Сампаоли, который в данный момент сезона возглавляет бразильский Атлетико Минейро.

Поскольку срок действующего контракта с нынешним клубом у 60-летнего наставника завершается в конце 2021 года, то Марселю придется выплатить компенсацию за досрочное расторжение соглашения в размере 800 тыс. долларов, прописанную в тексте соглашения.

Напомним, что последним крупным достижением Сампаоли является победа вместе со сборной Чили на Кубке Америки-2015, а его "европейская" карьера на посту главного тренера включала в себя работу в андалузской Севилье.

Марсель на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице, не зная побед уже шесть матчей кряду.