Франция

Андре Виллаш-Боаш раскритиковал руководство клуба.

Руководство Марселя решило расстаться с главным тренером Андре Виллашем-Боашем — сообщил официальный сайт клуба.

"Андре Виллаш-Боаш позволил себе грубое нарушение этики, выразившиеся в его комментариях деятельности футбольного директора Марселя Пабло Лонгории, – говорится в официальном пресс-релизе клуба. – Помимо увольнения, к экс-тренеру будут применены определенные санкции".

После закрытия трансферного окна Виллаш-Боаш жестко раскритиковал Лонгорию, оставшись недовольным подписанием полузащитника Оливье Нтчама.

По словам португальского тренера, Нтчам прибыл в Марсель, несмотря на то, что Виллаш-Боаш прямо говорил, что полузащитник Селтика ему не нужен. Из-за этого наставник подал заявление об увольнении, заявив, что не требует от клуба никаких денег.

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