Франция

Итальянский специалист перед "провансальцами" отказал Наполи.

Марсель провел неудачные переговоры с бывшим главным тренером Челси и Ювентуса Маурицио Сарри, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника. 62-летний итальянец отказался заменить накануне скандально уволенного Андре Виллаша-Боаша на посту наставника "провансальцев". Причины отказа не разглашаются.

Однако отмечается, что Сарри и ранее отказывал клубам, которые предлагали ему возглавить команду в середине сезона.

Ранее сообщалось, что Сарри отказался возглавить Наполи.