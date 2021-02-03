Итальянский специалист перед "провансальцами" отказал Наполи.
Маурицио Сарри, Getty Images
03 февраля 2021, 10:24
Марсель провел неудачные переговоры с бывшим главным тренером Челси и Ювентуса Маурицио Сарри, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника. 62-летний итальянец отказался заменить накануне скандально уволенного Андре Виллаша-Боаша на посту наставника "провансальцев". Причины отказа не разглашаются.
Однако отмечается, что Сарри и ранее отказывал клубам, которые предлагали ему возглавить команду в середине сезона.
Ранее сообщалось, что Сарри отказался возглавить Наполи.