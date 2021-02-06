У бразильского форварда проблемы с желудком.
Неймар, Getty Images
06 февраля 2021, 15:55
Нападающий ПСЖ Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку парижского клуба из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
29-летний бразилец пропустил занятие из-за заболевания желудочно-кишечного тракта — гастроэнтерита. В ближайшие часы футболист пройдет медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Неймар провел 16 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
Напомним, что уже завтра, 7 февраля, ПСЖ сыграет против Марселя в чемпионате Франции.