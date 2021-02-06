Франция

У бразильского форварда проблемы с желудком.

Нападающий ПСЖ Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку парижского клуба из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

29-летний бразилец пропустил занятие из-за заболевания желудочно-кишечного тракта — гастроэнтерита. В ближайшие часы футболист пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Неймар провел 16 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что уже завтра, 7 февраля, ПСЖ сыграет против Марселя в чемпионате Франции.