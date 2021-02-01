Франция

Лидер атак парижан развеял домыслы о его возможном уходе из команды.

По ходу зимнего трансферного окна неоднократно появлялась информация о возможном уходе из команды лидера атак французского ПСЖ Неймара, однако сам бразилец дал интервью локальному телеканалу TF1, в котором заверил, что надеется и дальше продолжать выступать в составе действующего чемпиона Франции.

"Я очень счастлив здесь, и я хочу остаться здесь подольше, — приводит слова Неймара испанское издание Marca, — Также, я надеюсь на то, что Килиан Мбаппе также захочет остаться здесь.

Это не только мое желание, но и всех болельщиков. Мы все хотим, чтобы ПЖ стал великим клубом, поэтому я хочу продолжать делать то, что и раньше делал — играть в футбол и быть счастливым. На сегодняшний день я очень счастлив, и чувствую, что что-то изменилось в лучшую сторону как во мне, так и вокруг".

Напомним, что в недавнем матче против Лорьяна Неймар сумел дважды реализовать пенальти, однако даже это не уберегло Маурисо Почеттино от его первого поражения в качестве главного тренера "красно-синих" (2:3).

Действующее соглашение Неймара с французским клубом рассчитано до лета 2022 года, а его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt составляет 128 млн евро.

Следующий матч ПСЖ, в котором может принять участие 28-летний футболист, состоится 3 февраля, когда парижане в домашних условиях встретятся с Нимом.